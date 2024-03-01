Advertisement
SMART MONEY

Cara Cek Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Lolos atau Tidak

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:31 WIB
Cara Cek Pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Lolos atau Tidak
Cara cek pendaftaran kartu prakerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek pendaftaran kartu Prakerja 2024 lolos atau tidak. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena PHK, dan/atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja merupakan program ramah difabel.

Kartu Prakerja menjadi program bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

Memiliki akun Prakerja ada banyak keuntungannya, selain dapat bergabung di gelombang seleksi Prakerja, masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan gratis yang dibuka untuk umum.

Cara cek pendaftaran kartu Prakerja 2024 lolos atau tidak. Apabila lolos seleksi Gelombang, Anda akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS dan email.

Cara cek pendaftaran kartu Prakerja 2024 lolos atau tidak. Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (1/2/2024), berikut tata caranya:

Pada tanggal pengumuman Gelombang, login ke akun Prakerja yang dimiliki melalui https://www.prakerja.go.id/ untuk melihat hasil pengumunan.

• Jika lolos makam akan terdapat notifikasi di dashboard berbunyi "Selamat, kamu menerima kartu Prakerja".

Halaman:
1 2
