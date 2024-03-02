Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keren! Tol Ini Dibangun Tanpa Pembebasan Lahan

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:14 WIB
Keren! Tol Ini Dibangun Tanpa Pembebasan Lahan
Tol Tanpa Pembebasan Lahan di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Instagram PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Tidak semua pembangunan jalan tol membebaskan lahan. Ternyata ada jalan tol di Indonesia yang dibangun tanpa perlu membebaskan lahan.

Melansir dari Instagram @pupr_bpjt, jalan tol tersebut bernama Jalan Tol Layang Andi Pangeran (AP) Pettarani atau dikenal sebagai Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3. Jalan tol dengan panjang 4,3 Km ini dibangun di kawasan perkotaan metropolitan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan saat ini sudah beroperasi.

Tol ini memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, mengurai kemacetan, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus mengoptimalkan fungsi Jalan Tol di Kota Makassar yang terhubung dengan titik perekonomian.

Jalan Tol ini menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, Bandara Sultan Hasanudin, dan pesisir selatan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Jalan Tol layang Andi Pangeran (A.P) Pettarani juga menjadi salah satu Tol layang di Indonesia Timur yang dijadikan icon terbaru di Kota Makassar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement