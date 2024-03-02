Keren! Tol Ini Dibangun Tanpa Pembebasan Lahan

JAKARTA - Tidak semua pembangunan jalan tol membebaskan lahan. Ternyata ada jalan tol di Indonesia yang dibangun tanpa perlu membebaskan lahan.

Melansir dari Instagram @pupr_bpjt, jalan tol tersebut bernama Jalan Tol Layang Andi Pangeran (AP) Pettarani atau dikenal sebagai Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3. Jalan tol dengan panjang 4,3 Km ini dibangun di kawasan perkotaan metropolitan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan saat ini sudah beroperasi.

Tol ini memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, mengurai kemacetan, pendistribusian barang dan logistik, sekaligus mengoptimalkan fungsi Jalan Tol di Kota Makassar yang terhubung dengan titik perekonomian.

Jalan Tol ini menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, Bandara Sultan Hasanudin, dan pesisir selatan Sulawesi Selatan.

Selain itu, Jalan Tol layang Andi Pangeran (A.P) Pettarani juga menjadi salah satu Tol layang di Indonesia Timur yang dijadikan icon terbaru di Kota Makassar.