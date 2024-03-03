Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Nama Calon Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Bocoran dari Erick Thohir

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |17:14 WIB
4 Nama Calon Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Bocoran dari Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir Bicara soal Menteri Keuangan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal kabar empat nama yang digadang-gadang bakal meneruskan jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) pilihan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Mengutip berbagai sumber, empat tokoh yang dicalonkan sebagai Menkeu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

"Kayanya calonnya ada 4? pak Budi Menteri kesehatan, pak Tiko, pak Mahendra lalu pak Royke, ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya," kata Erick usai mengikuti acara HUT BTN ke-74 di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Erick Thohir menilai keempatnya merupakan figur yang sangat bagus untuk menjadi Bendahara Negara ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009/menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188000/menko_airlangga-ruEo_large.jpeg
Komitmen Pendanaan JETP untuk Transisi Energi RI Naik Jadi USD21,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187329/industri-93IY_large.jpg
Krisis Iklim, Pelaku Industri Percepat Transisi Hijau dan Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187247/banjir_di_sumatera-GjtE_large.jpg
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Bencana Sumatera Diprediksi Tembus Rp68,67 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement