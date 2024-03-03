4 Nama Calon Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Bocoran dari Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal kabar empat nama yang digadang-gadang bakal meneruskan jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) pilihan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Mengutip berbagai sumber, empat tokoh yang dicalonkan sebagai Menkeu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

"Kayanya calonnya ada 4? pak Budi Menteri kesehatan, pak Tiko, pak Mahendra lalu pak Royke, ya figur-figur yang sangat bagus menurut saya," kata Erick usai mengikuti acara HUT BTN ke-74 di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Erick Thohir menilai keempatnya merupakan figur yang sangat bagus untuk menjadi Bendahara Negara ke depan.