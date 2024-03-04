Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:09 WIB
Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore
NeutraDC selesaikan konsolidasi data center Telin Singapore. (Foto: dok Telkom)
A
A
A

JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya yang berfokus pada bisnis data center, NeutraDC (Telkom Data Ekosistem), telah menyelesaikan proses konsolidasi data center yang sebelumnya dikelola Telin Singapore pada Kamis pekan lalu (29/2).

Langkah ini semakin mempertegas komitmen dan posisi NeutraDC yang awal Maret ini memasuki usia dua tahun untuk menjadi pemain ekosistem data center terkemuka di tingkat regional.

Dengan adanya konsolidasi tersebut diharapkan dapat mendukung rencana strategis TelkomGroup dalam mengembangkan portofolio bisnis platform digital sekaligus memperkuat bisnis digital connectivity, khususnya terkait bisnis international connectivity.

Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir mengatakan, “Konsolidasi bisnis data center Telin Singapore dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis dan penguatan operasional data center NeutraDC di regional untuk masa mendatang.”

Langkah strategis ini merupakan bagian dalam roadmap bisnis data center Telkom, yang diharapkan dapat memberikan nilai optimal bagi Telkom sebagai perusahaan induk.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189991//ilustrasi_foto_membuat_invoice_digital-KFpX_large.jpg
Ini Solusi Tantangan Akhir Tahun untuk Penagihan dan Pembayaran Digital, Lebih Fleksibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3189984//dany_amrul_ichdan-RCpZ_large.jpeg
Bedah Buku Indonesia Naik Kelas, Hilirisasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189920//gubsu_bobby_nasution_lepas_sambut_pangdam_ibb-bzuj_large.jpg
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189849//ilustrasi_mutasi_kendaraan-ZiFz_large.jpg
Pindah Domisili Kendaraan? Ini Cara Mutasi dan Keringanan Pajaknya di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/11/3189764//sukses_berkarya_sebelum_30-mxoG_large.jpg
Sukses di Usia Muda, Ini Cerita Para Wirausaha di Shopee Dukung Pertumbuhan Ekonomi Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement