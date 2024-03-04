Perkuat Portofolio Bisnis, NeutraDC Selesaikan Konsolidasi Data Center Telin Singapore

JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya yang berfokus pada bisnis data center, NeutraDC (Telkom Data Ekosistem), telah menyelesaikan proses konsolidasi data center yang sebelumnya dikelola Telin Singapore pada Kamis pekan lalu (29/2).

Langkah ini semakin mempertegas komitmen dan posisi NeutraDC yang awal Maret ini memasuki usia dua tahun untuk menjadi pemain ekosistem data center terkemuka di tingkat regional.

Dengan adanya konsolidasi tersebut diharapkan dapat mendukung rencana strategis TelkomGroup dalam mengembangkan portofolio bisnis platform digital sekaligus memperkuat bisnis digital connectivity, khususnya terkait bisnis international connectivity.

Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir mengatakan, “Konsolidasi bisnis data center Telin Singapore dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis dan penguatan operasional data center NeutraDC di regional untuk masa mendatang.”

Langkah strategis ini merupakan bagian dalam roadmap bisnis data center Telkom, yang diharapkan dapat memberikan nilai optimal bagi Telkom sebagai perusahaan induk.