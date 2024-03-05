Agen BRILink di Indramayu Dirampok, BRI Fokuskan Keamanan

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pemilik agen BRILink di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kemarin, Agen BRILink Maesaroh tewas usai menjadi korban perampokan, sekira pukul 13.00 WIB.

“Atas kejadian tersebut, BRI turut berbela sungkawa dan berduka cita atas berpulangnya almarhumah Maesaroh,” kata Pemimpin Cabang BRI Jatibarang Alaya Eka Permadi, Selasa (5/3/2024).

Dia menjelaskan, Agen BRILink merupakan mitra keagenan resmi BRI, yang menjalankan kegiatan layanan jasa perbankan dengan menggunakan perangkat yang difasilitasi oleh BRI. Dengan adanya kerja sama yang terjalin antara BRI dan Agen BRILink, maka BRI berkomitmen untuk senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah dalam menjalankan transaksi perbankan, baik di Unit Kerja BRI maupun di Agen BRILink seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah dengan adanya kerjasama BRI dengan BRI Insurance (BRINS) yang memberikan perlindungan asuransi mikro berupa Cash in Save (CIS) dan Cash in Transit (CIT).

“BRI terus melakukan edukasi kepada Agen BRILink mengenai cara menjaga keamanan dalam operasional dan transaksi, disamping para Agen harus terus waspada terhadap potensi kejahatan,” katanya.