HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Minol (WINE) Bidik Pasar Luar Bali

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |12:57 WIB
Emiten Minol (WINE) Bidik Pasar Luar Bali
Saham WINE bidik penjualan di luar Bali (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Emiten minuman beralkohol PT Hatten Bali Tbk (WINE) membidik pasar di luar Bali. Emiten menargetkan peningkatan penjualan di luar Bali.

Direktur Hatten Bali Ketut Sumarwan mengatakan,saat ini porsi ex-Bali hanya 20% dari penjualan bersih. Sedangkan perseroan masih mengutamakan pasar Bali yaitu turis dari manca negara yang jumlahnya terus meningkat setelah pandemi berakhir.

“Kami menemukan demand yang bertumbuh pesat di luar Bali. Melalui social media juga dapat dilihat bahwa ‘minum wine’ semakin menjadi gaya hidup generasi milenial dan dunia bisnis, dengan demikian kami menargetkan kontribusi ex-Bali meningkat ke 30% tahun ini”, tuturnya, Rabu (6/3/2024).

Saat ini, perseroan juga semakin menarik perhatian kalangan milenial melalui media sosial.

“Kami merasa antusiasme masyarakat meningkat pesat untuk mengetahui tentang wine.”, tutur Corporate Training & Development Manager Widya.

