BTN Tambah Posisi Baru Direktur SME dan Retail Funding

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui penambahan satu posisi direksi baru yakni Direktur SME & Retail Funding.

Posisi tersebut diisi oleh Muhammad Iqbal yang sebelumnya berstatus sebagai direktur institutional banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan bahwa perseroan akan tumbuh lebih kuat selain di segmen kredit pemilikan rumah (KPR).

Adapun satu sektor yang diincar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kita pernah ngomong ada keinginan untuk memperkuat UMKM, terutama KUR. Karena program yang menurut kami sangat baik," kata Nixon pada Press Conference RUPST Tahun Buku 2023 di Menara BTN, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Selain itu, KUR ini kredit program yang menurut kami sangat baik ada penjaminan asuransi juga. Menurut Nixon, segmennya cocok untuk nasabah BTN yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bisnis turunan dari perumahan.