Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rusia Setop Ekspor BBM Mulai 1 Maret, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |17:31 WIB
Rusia Setop Ekspor BBM Mulai 1 Maret, Apa Dampaknya ke Indonesia?
Rusia Setop Ekspor BBM (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM Dadan Kusdiana buka suara terkait Rusia yang mengumumkan larangan ekspor bensin selama enam bulan yang terhitung mulai 1 maret 2024.

Dadan memastikan, hal tersebut tidak ada pengaruhnya ke Indonesia lantaran saat ini kondisi minyak mentah dalam kondisi aman.

"Kita masih aman-aman aja dari sisi crude," jelasnya ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rusia memang mengumumkan larangan ekspor itu guna mengimbangi permintaan yang meningkat dari konsumen dan petani. Selain itu, untuk mengantisipasi rencana perawatan beberapa kilang minyaknya. Hal inipun juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Wakil Perdana Menteri Alexander Novak.

Berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia, Rusia juga sebelumnya telah menerapkan pembatasan serupa dari September hingga November 2023 untuk mengatasi kenaikan harga di dalam negeri dan kekurangan pasokan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement