Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Deretan Pinjol yang Tawarkan Verifikasi Tanpa Wajah dan KTP

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |07:36 WIB
Deretan Pinjol yang Tawarkan Verifikasi Tanpa Wajah dan KTP
Aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) memberikan kemudahan serta kenyamanan banyak dalam membutuhkan dana yang cepat dan mudah.

Untuk melakukannya verifikasi wajah itu sebenarnya penting untuk menjaga keamanan pinjol. Namun, karena sering ada masalah atau kesalahan, maka banyak yang lebih suka menghindarinya.

Maka dari itu, beberapa pengguna merasa lebih mudah untuk mendapatkan uang pinjaman tanpa takut gagal saat verifikasi wajah. Berikut beberapa Pinjol yang menawarkan verifikasi tanpa wajah dan selfi KTP, Rabu (6/3/2024).

1. Kredit Pintar

merupakan aplikasi pinjaman online yang rilis sejak tanggal 21 September 2017. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari Rp10 juta pengguna Android di Google Play.

Layanan pinjol modal ktp tanpa verifikasi wajah ini sudah mendapat izin dari OJK dengan nomor surat KEP -83/D.05/2019 sehingga terbukti aman dan legal. Selain itu, aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah cair ke DANA ini juga merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

2. Kredivo

Kredivo memberikan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, membuat aplikasi-aplikasi kartu kredit digital yang banyak diminati masyarakat. Berikut cara untuk mendaftar akun Kredivo agar langsung bisa meminjam uang tunai atau mencicil produk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement