Deretan Pinjol yang Tawarkan Verifikasi Tanpa Wajah dan KTP

JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) memberikan kemudahan serta kenyamanan banyak dalam membutuhkan dana yang cepat dan mudah.

Untuk melakukannya verifikasi wajah itu sebenarnya penting untuk menjaga keamanan pinjol. Namun, karena sering ada masalah atau kesalahan, maka banyak yang lebih suka menghindarinya.

Maka dari itu, beberapa pengguna merasa lebih mudah untuk mendapatkan uang pinjaman tanpa takut gagal saat verifikasi wajah. Berikut beberapa Pinjol yang menawarkan verifikasi tanpa wajah dan selfi KTP, Rabu (6/3/2024).

1. Kredit Pintar

merupakan aplikasi pinjaman online yang rilis sejak tanggal 21 September 2017. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari Rp10 juta pengguna Android di Google Play.

Layanan pinjol modal ktp tanpa verifikasi wajah ini sudah mendapat izin dari OJK dengan nomor surat KEP -83/D.05/2019 sehingga terbukti aman dan legal. Selain itu, aplikasi pinjol tanpa verifikasi wajah cair ke DANA ini juga merupakan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

2. Kredivo

Kredivo memberikan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, membuat aplikasi-aplikasi kartu kredit digital yang banyak diminati masyarakat. Berikut cara untuk mendaftar akun Kredivo agar langsung bisa meminjam uang tunai atau mencicil produk.