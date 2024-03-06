Tips Keuangan Kamu Stabil, Yuk Ikuti Cara Mudah Bikin Kondisi Finansial Lebih Terencana

JAKARTA - Memiliki kondisi keuangan yang stabil merupakan impian banyak orang. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham tentang literasi maupun inklusi keuangan.

Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada November 2023, hanya sekitar 1% orang Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp100 juta. Sisanya sebesar 98,8% mayoritas masyarakat memiliki tabungan di bawah Rp100 juta. Tentunya setiap orang ingin membenahi keuangan mereka, mengingat kondisi keuangan yang stabil dan terencana merupakan impian banyak orang untuk mencapai tujuan finansial.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan, MNC Bank ingin membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan finansial.

"Kami percaya bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan keuangan, terlepas dari latar belakang dan jumlah pendapatan mereka," kata dia, Rabu (6/3/2024).

Oleh karena itu, Rita kemudian memperkenalkan program Tabungan Dahsyat Bundling sebagai salah satu solusi inovatif bagi masyarakat maupun nasabah MNC Bank yang ingin mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih mudah dan efisien, tanpa harus terbebani dengan biaya dan risiko yang tinggi.

Program Tabungan Dahsyat Bundling merupakan program yang menggabungkan dua produk simpanan unggulan MNC Bank, yaitu Tabungan MNC dan Deposito MNC. Dengan program ini, nasabah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan menabung di produk tabungan biasa.

Sebagai contoh, nasabah menempatkan dana masing-masing sebesar Rp100 juta dan Rp400 juta pada produk deposito dan tabungan, secara otomatis nasabah berhak mendapatkan cashback sebesar Rp4,4 juta yang akan ditransfer langsung ke rekening nasabah maksimal 14 hari kerja.