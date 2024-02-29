Inovasi Layanan Perbankan Digital MNC Bank

JAKARTA – Layanan digital industri perbankan hadir sebagai solusi inovatif di era modern dengan menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabahnya. Jika sebelumnya transaksi perbankan harus dilakukan secara fisik dan tatap muka di kantor cabang, kini hampir semuanya dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun, selama smartphone dan jaringan internet masih tersedia.

Bank Indonesia sendiri mencatat nilai transaksi digital banking tahun 2023 sebesar Rp58.478,24 triliun atau tumbuh sebesar 13,48% (yoy). Angka tersebut bahkan diproyeksikan meningkat 9,11% (yoy) hingga mencapai Rp63.803,77 triliun pada tahun 2024. Data tersebut kemudian mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan digital sebagai solusi keuangan yang praktis dan efisien.

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono mengiakan bahwa penetrasi layanan digital memang telah mendominasi produk dan layanan perbankan saat ini. “Kita ambil contoh saja ya MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital milik MNC Bank pada tahun 2023 memiliki pertumbuhan jumlah dan nominal transaksi sebesar 25% dan 36% secara year on year. Dari hal tersebut kan kita jadi tahu bahwa tren perbankan digital memang memiliki dampak signifikan terhadap sistem perbankan dan ekonomi di Indonesia.”

Beliau menekankan bahwa pertumbuhan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan banyaknya fitur dan layanan MotionBank yang terus berkembang dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Jika ditelisik, transaksi QRIS, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan yang rutin dilakukan seperti tagihan pulsa, listrik, PDAM, hingga fitur top-up & pay ke berbagai mitra layanan keuangan digital seperti MotionPay, Gopay, OVO, dan e-money lainnya. Hebatnya, MotionBank juga menyediakan fitur tarik dan setor tunai di seluruh jaringan Indomaret di Indonesia, tanpa harus mengunjungi mesin ATM apalagi kantor cabang bank.

MotionBank juga memiliki fitur pembukaan rekening Tabungan Pensiun Motion, di mana pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan transaksi penarikan uang pensiun tanpa harus datang ke kantor fisik MNC Bank, cukup melalui mesin ATM dan jaringan Indomaret yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping itu, MNC Bank bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kepesertaan BPJAMSOSTEK melalui MotionBank.

MotionBank memiliki fitur pengajuan kartu kredit online, Split Bill untuk permintaan transfer dana, transfer dana menggunakan nomor handphone, hingga pembukaan rekening tabungan maupun deposito online secara cepat dan mudah.