Pakai Kartu Kredit MNC Bank, Dapatkan Promo Traveling Serba Hemat

JAKARTA – Pada 2024 memang banyak diisi dengan hari libur panjang, memberikan kesempatan emas bagi kamu penikmat traveling untuk berpetualang dan menjelajahi berbagai destinasi wisata impian.

Nah, agar momen tersebut tidak dilewatkan, Kartu Kredit MNC Bank menawarkan berbagai macam promo menarik yang dapat kamu manfaatkan, mulai dari diskon pemesanan paket wisata, hotel, hingga transportasi perjalanan. Buat yang udah gak sabar, yuk di cek promonya!

1. Promo Obaja Tour & Travel

Maksimalkan hasrat traveling kamu dengan program diskon sampai dengan Rp1.000.000 dan cicilan 0% hingga 12 bulan di Obaja Tour & Travel menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank, Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum MNC Bank dan Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Program diskon.

• Diskon Rp500.000 dengan minimum transaksi Rp10.000.000

• Diskon Rp1.000.000 dengan minimum transaksi Rp25.000.000

• Program ini berlaku untuk metode pembayaran full payment dan cicilan 0% hingga 30 Juni 2024