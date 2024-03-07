Advertisement
SMART MONEY

Apakah Nilai Tes Prakerja Mempengaruhi Insentif?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:18 WIB
Apakah Nilai Tes Prakerja Mempengaruhi Insentif?
Ilustrasi nilai tes prakerja ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah nilai tes Prakerja mempengaruhi insentif? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi peserta. Adapun dalam mendapatkan insentif, para peserta harus melakukan pelatihan terlebih dahulu.

Jika tidak, penerima Kartu Prakerja tidak akan mendapat bantuan atau insentif dari pemerintah. Untuk penerima Kartu Prakerja akan mendapat bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, selain insentif pelatihan.

Lantas apakah nilai tes Prakerja mempengaruhi insentif? Dalam laman resi Kartu Prakerja disebutkan, peserta tetap akan menerima bantuan atau insentif, meski mendapat nilai akhir tes jelek.

Sebab, syarat pencairan bantuan Rp 600.000 per bulan adalah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan sertifikat kepelatihan serta mengisi rating dan ulasan di dashboard Kartu Prakerja.

Sementara itu, pencairan insentif ke rekening atau e-wallet membutuhkan waktu tiga sampai lima hari kerja sejak tanggal penjadwalan insentif muncul di dashboard akun peserta. Jika lebih dari 5 (lima) hari kerja masih belum menerima insentif, segera hubungi pihak resmi melalui Formulir Pengaduan.

