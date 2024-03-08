Advertisement
HOME FINANCE

Genap 2 Tahun, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Warga Desa Jambidan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |12:46 WIB
Genap 2 Tahun, NeutraDC Hadirkan Fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Warga Desa Jambidan
NeutraDC berikan fasilitas pengelolaan sampah untuk warga Desa Jambidan, Yogyakarta. (Foto: dok NeutraDC)
A
A
A

YOGYAKARTA – Anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang bergerak di bisnis data center, NeutraDC (PT Telkom Data Ekosistem), memperkuat implementasi terkait Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) dengan memberikan mesin sekaligus bangunan pengelolaan sampah untuk 10.450 warga Desa Jambidan, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul,Yogyakarta.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam momen rangkaian perayaan ulang tahun kedua NeutraDC di Yogyakarta, Senin (6/3/2024). Upaya implementasi ESG dalam rangkaian ulang tahun NeutraDC ini juga merupakan bagian dari program Exist (ESG Existence for Sustainability by Telkom Indonesia).

Gerakan ini sebagai langkah konkret dalam mewujudkan kehidupan dan bisnis yang lebih berkelanjutan. Program ESG Telkom melalui Exist hadir dengan tiga pilar utama yaitu Environmental (lingkungan), Social (sosial), dan Governance (tata kelola).

CEO NeutraDC Andreuw Th A F menjelaskan, implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) ini dilakukan setelah memerhatikan Yogyakarta yang saat ini tengah mengalami krisis pembuangan sampah.

“Terlebih kondisi di TPS Piyungan saat ini telah secara resmi ditutup. Kami ingin menjadi solusi bagi sebagian warga dalam mengelola sampah secara jangka panjang,” ungkapnya.

Untuk itu, memberikan fasilitas dan edukasi, serta melakukan pengawasan dalam memperkenalkan dan membudayakan pilah sampah perlu diperluas hingga ke desa-desa.

Halaman:
1 2 3
