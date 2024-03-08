Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Jokowi: Transaksi Agen BRILink Tembus Rp1.400 Triliun Sebelumnya Diurus Rentenir

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |04:14 WIB
Curhat Jokowi: Transaksi Agen BRILink Tembus Rp1.400 Triliun Sebelumnya Diurus Rentenir
Presiden Jokowi bicara soal BRIlink (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang telah mendapatkan total transaksi sebanyak Rp1.400 triliun. Hal tersebut karena adanya fasilitas berupa perluasan layanan keuangan melalui agen BRILink.

Jokowi mengatakan bahwa pengelolaan transaksi dengan nilai besar melalui ratusan agen merupakan hal yang tidak mudah. Namun, saat ini BRI berhasil memiliki setidaknya ada 740.000 agen BRILink yang tersebar di wilayah Indonesia.

Pada November 2014 lalu, sebelum meluncurkan agen BRILink, BRI masih menggunakan jasa rentenir untuk perkara transaksi keuangan di masyarakat. Melalui agen BRILink ini, BRI akan bekerjasama dengan nasabahnya yang menjadi agen untuk melayani transaksi perbankan di masyarakat.

“Bapak/Ibu, bayangkan mengelola 740.000 warung BRILink, agen BRILink bukan sesuatu yang muda dengan transaksi setiap tahun, tadi Pak Dirut (Sunarso) menyampaikan Rp1.400 triliun (total transaksi),” kata Jokowi, ditulis Jumat (8/3/2024).

“Ngurusin urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya diurusi oleh rentenir-rentenir, diurusi oleh bank di mana-mana, sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi,” imbuhnya.

