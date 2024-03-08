Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai Aplikasi Ini, Luhut Sebut Royalti Batu Bara Naik Gila-gilaan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |22:07 WIB
Pakai Aplikasi Ini, Luhut Sebut Royalti Batu Bara Naik Gila-gilaan
Batu bara RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim royalti atau pendapatan negara melalui pajak akan naik puluhan persen. Hal ini setelah aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) diterapkan.

Simbara sendiri mulai diaplikasikan pemerintah sejak 2022 lalu. Keberadaan platform untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sektor minerba ini merupakan bagian dari transformasi digitalisasi di Tanah Air.

“Saya beri contoh, penerima pajak royalti misalnya dari batu bara dengan menggunakan Simbara itu kita bisa naik berapa puluh persen penerimaan pajak kita, royalti kita yang dulu sulit,” ujar Luhut melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, dikutip Jumat (8/3/2024).

Menurutnya, efisiensi bisa dilakukan dengan digitalisasi. Begitu pengusaha masuk dalam Simbara, maka otomatis akan membayar royalti atau pajak.

Melalui Simbara, pemerintah juga mengantongi data setiap perusahaan pertambangan dan minerba di dalam negeri. Misalnya, jumlah produksi, kadar produksi, ekspor ke negara tujuan, hingga data lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187939/toba_pulp_lestari-W9G1_large.jpg
5 Fakta Pemilik Toba Pulp Lestari hingga Luhut Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188225/luhut_soal_bandara_iimp-EGzT_large.jpg
7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188106/luhut-ENX8_large.jpg
Soal Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari, Ini Respons Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790/luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777/luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement