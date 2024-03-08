Pakai Aplikasi Ini, Luhut Sebut Royalti Batu Bara Naik Gila-gilaan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim royalti atau pendapatan negara melalui pajak akan naik puluhan persen. Hal ini setelah aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) diterapkan.

Simbara sendiri mulai diaplikasikan pemerintah sejak 2022 lalu. Keberadaan platform untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sektor minerba ini merupakan bagian dari transformasi digitalisasi di Tanah Air.

“Saya beri contoh, penerima pajak royalti misalnya dari batu bara dengan menggunakan Simbara itu kita bisa naik berapa puluh persen penerimaan pajak kita, royalti kita yang dulu sulit,” ujar Luhut melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, dikutip Jumat (8/3/2024).

Menurutnya, efisiensi bisa dilakukan dengan digitalisasi. Begitu pengusaha masuk dalam Simbara, maka otomatis akan membayar royalti atau pajak.

Melalui Simbara, pemerintah juga mengantongi data setiap perusahaan pertambangan dan minerba di dalam negeri. Misalnya, jumlah produksi, kadar produksi, ekspor ke negara tujuan, hingga data lainnya.