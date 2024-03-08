Menko Luhut Pede Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6%

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pede ekonomi nasional bisa tumbuh di level 6%. Meski ekonomi Indonesia berada di tengah ancaman geopolitik global.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai posisi 6 persen, bila digitalisasi dapat dioptimalkan di semua lini.

“Saya masih optimis bahwa perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih besar, bahkan mencapai 6 persen. Syaratnya, jika digitalisasi terus dioptimalkan di semua lini,” ujar Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Jumat (8/3/2024).

Di yakin, jika seluruh hal sudah bisa terintegrasi secara maksimal, maka Indonesia akan mampu berrnavigasi dengan baik di tengah-tengah badai besar krisis ekonomi dan politik global.

“Dengan demikian, tidak peraturan yang mengunci peraturan lain karena peraturan harus mendukung untuk mencapai tupoksi yang diberikan. Jika seluruh hal tersebut sudah bisa terintegrasi secara maksimal, maka saya yakin Indonesia akan terus mampu bernavigasi dengan baik di tengah-tengah badai besar krisis global,” paparnya.