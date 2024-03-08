Advertisement
PROPERTY

Stanford University Mulai Bangun Kampus di IKN pada Mei 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |14:35 WIB
Stanford University Mulai Bangun Kampus di IKN pada Mei 2024
Kampus Stanford bangun di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut Stanford University dari Amerika Serikat mulai membangun kampus di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Mei 2024.

"Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau dikutip Antara, Jumat (8/3/2024).

Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN.

Kehadiran Stanford University di IKN ini nantinya menciptakan efek bola salju, karena Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Prof. Mohammed Ali Berawi telah mencatat terdapat 7-8 kampus internasional seperti Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda, kemudian dari Finlandia ada beberapa kampus dan seterusnya yang siap masuk ke IKN.

"Karena kita menyiapkan planning yang berbagai macam dan standarnya internasional, maka banyak sekali organisasi yang ingin agar IKN menjadi Living Lab," kata Bambang.

Menurut dia, semua pendekatan baru dari perencanaan kota dan wilayah dites dan diuji coba di IKN seperti nature based solution, kota yang ramah anak dan kota yang ramah gender seperti apa, kota yang memiliki Intelligent Transportation Systems (ITS) seperti apa, dan seterusnya.

