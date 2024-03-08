Libur Panjang, Manfaatkan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA – MNC Bank memberikan promo kartu kredit selama libur panjang. Nah cocok banget buat kamu yang sedang merencanakan liburan.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata menyampaikan, Kartu Kredit MNC Bank terus melengkapi layanannya dengan berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan nasabah.

“Mulai dari transaksi sehari-hari, gaya hidup, hingga perjalanan. Kunjungi segera website resmi MNC Bank dan nikmati berbagai promo menarik lainnya,” kata dia, Jumat (8/3/2024).

Jangan lupa manfaatkan Kartu Kredit MNC Bank dengan banyak promo-promo menarik yang bisa bikin liburan kamu makin paripurna.

1. Promo Mister Aladin “Liburan Nyata”

Nikmati berbagai macam diskon menarik sampai dengan Rp200.000 dengan minimum transaksi Rp500.000 menggunakan Kartu Kredit MNC Bank di Mister Aladin. Promo berlaku mulai dari diskon pesawat domestik dan diskon hotel hingga 28 Maret 2024. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi link berikut ini: https://bit.ly/CC-MisterAladin

2. Promo Travel to Malaysia

Nikmati penawaran menarik traveling untuk berbagai destinasi wisata di Malaysia, mulai dari kuliner, staycation, wahana atraksi, hingga belanja untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit Gold MNC Bank, Kartu Kredit Platinum MNC Bank dan Kartu Kredit Corporate MNC Bank (berlogo Visa). Promo berlaku hingga 31 Desember 2024. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi link berikut ini: https://bit.ly/Visa-TravelToMY