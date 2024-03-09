Makan Siang Gratis Bisa Bikin UMKM Untung?

JAKARTA - Program makan siang gratis diyakini bisa membuat pelaku UMKM untung. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyebut pelaku UMKM menyambut program makan siang gratis.

Ketua Bidang UMKM BPP Hipmi Tri Febrianto mengatakan, manfaat program makan siang gratis sangat luas. Bukan hanya dirasakan bagi anak sekolah, pelaku UMKM juga akan merasakan dampaknya.

"Sasaran program ini memang untuk anak sekolah. Tapi, untuk menghasilkan makanan yang siap untuk dimakan, itu akan didapat oleh UMKM," kata pria yang akrab disapa Buyung, Sabtu (9/3/2024).

Dia menilai, pelaku UMKM bisa mendapat berkah dari program makan siang gratis. Terlebih, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah meminta pelaku UMKM dilibatkan dalam program yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu.

Untuk itu, dia berharap tim Prabowo-Gibran segera melakukan pembahasan dengan kementerian terkait untuk memuluskan program ini. Sehingga ketika waktunya tiba, program ini bisa segera direalisasikan.