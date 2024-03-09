1,19 Juta Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual

Tiket kereta api periode musim libur Lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 1.197.698 tiket kereta api mudik lebaran 2024 sudah terjual. VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan jumlah tersebut setara 40% dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.009.733 tiket pada arus mudik dan balik pada lebaran 2024.

"Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung," ujar Joni dalam keterangan resminya, Sabtu (9/3/2024).

BACA JUGA: Link dan Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub Lebaran 2024

Lebih lanjut, Joni mengungkapkan setidaknya terdapat 10 KA terfavorit yang dipilih oleh calon pemudik pada lebaran 2024, seperti KA Airlangga relasi Pasarsenen-Surabaya Pasar Turi (PP), KA Bengawan relasi Pasarsenen-Purwosari (PP), KA Kahuripan relasi Kiaracondong-Blitar (PP), KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan-Ketapang (PP), dan KA Matarmaja relasi Pasarsenen-Malang (PP).

BACA JUGA: Info Mudik Gratis Lebaran 2024

Selain itu ada KA Pasundan relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng (PP), KA Kertajaya relasi Pasarsenenen-Surabaya Pasarturi (PP), KA Progo relasi Pasarsenen-Lempuyangan (PP), KA Brantas relasi Pasarsenen-Blitar (PP), serta KA Dharmawangsa relasi Pasarsenen-Surabaya Pasarturi (PP).

"KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa Angkutan Lebaran melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," tutup Joni.