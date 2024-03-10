Arah IHSG di Awal Bulan Puasa 2024

JAKARTA - Perdagangan bursa saham akan berlangsung selama tiga hari di pekan. Hal ini karena adanya libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dan juga awal Bulan Puasa 2024.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa (all-time high/ATH) beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran aksi profit taking.

Secara teknikal ini juga terekam dalam indikator Stochastic RSI yang menunjukkan IHSG berada di area overbought alias jenuh beli.

“Kami memperkirakan IHSG tidak akan reli terlalu tinggi selama Ramadhan. Indeks masih akan konsolidasi di area 7.200 - 7.400an,” kata Financial Educator Sucor Sekuritas, Alfredo Jason Kusuma, kepada IDX Channel, dikutip Minggu (10/3/2024).

Jason melihat indeks sudah kehilangan tenaga usai menemui level ATH, seiring tekanan jual saham-saham penggerak indeks.

“IHSG memang sempat menyentuh all-time high baru, tapi bisa dibilang gagal mempertahankan level tersebut, dan cenderung bakal ditutup di bawah level itu,” paparnya.

Dari sisi investor asing, data RTI Business menunjukkan asing melakukan profit-taking di seluruh pasar dalam jumlah signifikan sebesar Rp959,12 miliar dalam sepekan. Namun, akumulasi asing masih mencatatkan net-buy Rp7,30 triliun dalam sebulan terakhir.

Secara fundamental pelaku pasar masih mencermati aneka data ekonomi baik dari dalam negeri hingga mancanegara. Pada Rabu depan, Bank Indonesia (BI) akan merilis survei konsumen pada Februari 2024 sebagai ukuran untuk melihat tingkat keyakinan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi.