Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Minta Anak Buahnya Siaga Hadapi Musim Pancaroba

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:57 WIB
Pak Bas Minta Anak Buahnya Siaga Hadapi Musim Pancaroba
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pesan ke anak buahnya. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh balai Kementerian PUPR di wilayah Indonesia untuk siaga menghadapi musim pancaroba.

"Saya kira semua balai kami di seluruh Indonesia tidak boleh ada yang ke Jakarta, kecuali atas seizin Menteri PUPR. Karena kita semua siap siaga untuk menghadapi musim pancaroba," ujar Basuki dikutip Antara, Selasa (12/3/2024).

Dia juga menambahkan dalam menghadapi musim pancaroba (peralihan musim) tersebut, maka seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas dirinya dan Kementerian PUPR seraya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Saya kira semua wilayah di Indonesia menjadi prioritas saya, berkoordinasi dengan BMKG. BMKG selalu memberikan warning-warning," katanya.

Sebagai informasi, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem selama periode pancaroba (peralihan musim) yang diprakirakan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/470/3098189/rehabilitasi-bendungan-babulu-tingkatkan-suplai-air-ke-sawah-milik-petani-VCUohnyFa4.jpg
Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/470/3096988/kementerian-pu-pastikan-pembangunan-dan-renovasi-stadion-berstandar-tinggi-178IP6Vi4k.jpg
Kementerian PU Pastikan Pembangunan dan Renovasi Stadion Berstandar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/470/3087147/terbatas-anggaran-cuma-rp4-6-triliun-bangun-infrastruktur-baru-BEoucqVeM6.jpg
Terbatas, Anggaran Cuma Rp4,6 Triliun Bangun Infrastruktur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082913/menko-ahy-tekankan-pentingnya-teknologi-dalam-sektor-konstruksi-CcXhyg43lO.jpg
Menko AHY Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Sektor Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082903/menko-ahy-ungkap-pentingnya-konstruksi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-ri-Gz65akI3ky.jpg
Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement