Bangkrut di AS, The Body Shop Indonesia Pastikan Operasional Tetap Berjalan

JAKARTA - The Body Shop Indonesia memastikan operasional bisnis tetap berjalan. Pernyataan ini merupakan respons perusahaan terhadap kabar kebangkrutan yang terjadi di Amerika Serikat dan Kanada, hingga restrukturisasi bisnis di Inggris.

“Don’t worry! Proses yang terjadi di sana tidak memengaruhi operasional The Body Shop Indonesia sebagai franchise,” kata manajemen dalam unggahan di Instagram @thebodyshopindo, dikutip Rabu (13/3/2024).

Sebagai bagian dari waralaba (franchise) global, perusahaan menyatakan seluruh toko akan tetap buka.

“Kita tetap buka untuk melayani kalian semua,” tegasnya.

Menurut laporan CNN, The Body Shop sudah tidak lagi beroperasi di AS per 1 Maret 2024. Sebanyak 33 dari total 105 toko di Kanada juga akan segera ditutup, sementara sisanya masih tetap buka.

Pilihan ini diambil usai perusahaan kosmetik dan skincare itu mengajukan likuidasi di Pengadilan New York, AS. Pengajuan ini membuat The Body Shop bakal menjual aset tertentu untuk membayar tagihan utang kreditur, sekaligus membiayai operasionalnya.