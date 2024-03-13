Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Dipanggil Jokowi ke Istana, Pak Bas: Bahas Lahan Investasi IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |12:44 WIB
Dipanggil Jokowi ke Istana, Pak Bas: Bahas Lahan Investasi IKN
Pak Basuki dipanggil ke Istana (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan menggelar rapat internal mengenai percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Rabu (13/3/2024).

"Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh bapak presiden dan wakil presiden tentang percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Presiden Jokowi, kata Basuki, menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi bukan hanya pemindahan ibu kota, tapi contoh tranformasi bekerja yang lebih cepat.

"Jadi kami terutama dari otorita diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokasi yang berbelit-belit dan lambat jadi justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," kata Basuki.

Presiden Jokowi, kata Basuki, meminta agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan di IKN.

"Sebenarnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN dan pembebasan penyediaan lahan untuk investasi," kata Basuki.

