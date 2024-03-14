Pegadaian Gelar Gathering bersama Bank Sampah Binaan di Kota Padang

Pegadaian gelar gathering bersama bank sampah binaan di Kota Padang. (Foto: dok Pegadaian)

PADANG - Bank Sampah Pancadaya Kota Padang, binaan PT Pegadaian sukses melaksanakan kegiatan gathering yang berlangsung pada 4 Maret 2024.

Kegiatan ini dirancang sebagai ajang silaturahmi antar bank sampah di Kota Padang, sekaligus menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan efektif.

Direktur Bank Sampah Pancadaya sekaligus Ketua FORSEPSI (Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia) Mina Dewi Sukmawati menyampaikan bahwa gathering ini bertujuan untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi antar bank sampah, khususnya di Kota Padang agar dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi bank sampah yang masih dalam tahap pengembangan.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada bank sampah yang memiliki kinerja baik.

Kriteria penilaian meliputi jumlah nasabah aktif, keberhasilan dalam merekrut nasabah baru, dan efektivitas pengelolaan. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong semangat inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan bank sampah di masa yang akan datang.