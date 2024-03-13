Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Bisnis Pelaku UMKM, Pegadaian Medan Gelar Festival Ramadhan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:52 WIB
Dukung Bisnis Pelaku UMKM, Pegadaian Medan Gelar Festival Ramadhan
Pegadaian gelar Festival Ramadhan 2024. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

MEDAN - PT Pegadaian terus mewujudkan komitmen pemberdayaan ekonomi baik melalui produk dan layanan serta tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan Festival Ramadhan 2024 yang digelar bekerja sama dengan Nuansa Kupi yang berlokasi di Jl. Amir Hamzah No. 78 Helvetia, Medan.

Kegiatan Festival Ramadhan tersebut digawangi oleh Kantor Area Medan I, dilaksanakan mulai 12-28 Maret 2024. Acara dibuka oleh Deputi Operasional PT Pegadaian Wilayah Aceh-Sumut Basuki Tri Andayani (Selasa, 12/03). Hadir pula Deputi Bisnis Area Medan I Anwar Hidayat dan Kepala Audit Intern Juli Indrianto.

Dalam sambutannya Basuki mengatakan pada acara tersebut Pegadaian berkolaborasi dengan gerai Nuansa Kupi, pelaku UMKM binaan serta yayasan Sahabat Yatim Indonesia. Beragam acara digelar seperti bazar kuliner, bazar emas, santunan anak yatim, panggung musik, kajian agama Islam dan berbagai lomba.

Foto: dok Pegadaian


“Konsep kegiatan ini adalah sinergi dengan beberapa pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam wata’awanu ‘alal birri wattaqwa, walata’awanu ‘alal itsmi wal’udwan. Yang artinya: dan bertolong-menolonglah kamu dalam (menjalankan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,” kata Basuki mengutip makna Al-Quran surat Al Maidah ayat 2.

Sementara itu, Deputi Bisnis Area Medan I Anwar Hidayat menambahkan, melalui kegiatan Festival Ramadhan 2024 ini dapat menjangkau nasabah baru dari para pecinta kopi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
