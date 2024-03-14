Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Eceran Tetap Kuat di Februari 2024, Ini Pendorongnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:56 WIB
Penjualan Eceran Tetap Kuat di Februari 2024, Ini Pendorongnya
Harga Eceran Bank Indonesia. (Foto: BI)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran pada Februari 2024 diprakirakan meningkat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2024 yang secara tahunan tumbuh 3,6% (yoy) dan mencapai 208,5.

“Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta membaiknya Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi dan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi,” tulis Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Kamis (14/3/2024).

Secara bulanan, angka pertumbuhan juga mencatat perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi.

Perbaikan ini didorong peningkatan kegiatan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Pemilu 2024, dan persiapan kebutuhan menjelang bulan Ramadan.

Peningkatan terutama terjadi pada Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, diikuti Kelompok Barang Lainnya pada Subkelompok Sandang, Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Pada Januari 2024, IPR secara tahunan mencapai 210,5 atau tumbuh 1,1% (yoy).

