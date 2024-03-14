Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Banyak Keluhan Calon Investor IKN, Jokowi Minta Badan Otorita Bikin Kanal Pengaduan Khusus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |13:31 WIB
Banyak Keluhan Calon Investor IKN, Jokowi Minta Badan Otorita Bikin Kanal Pengaduan Khusus
Keluhan Investor di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan sudah banyak keluhan calon investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal aduan yang paling banyak masuk dari para calon investor di IKN. Pertama soal kesiapan lahan untuk investasi, dan proses bisnis yang dianggap masih cukup lambat.

"Ada dua hal yang diarahkan oleh bapak Presiden khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN," ujar Menteri Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara (13/3/2024).

Berkaitan dengan dua masalah tersebut, Menteri Basuki mengatakan, Presiden Jokowi meminta untuk membangun satu kanal khusus pengaduan calon investor IKN, agar keluhannya dapat segera direspon oleh Badan Otorita.

"Arahan beliau (Presiden Jokowi) ada dua, agar disediakan desk untuk pengaduan investasi untuk calon investor, dan juga agar disiapkan pic-pic untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor," sambung Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
