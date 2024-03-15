Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Jadwal One Way dan Contra Flow Jalan Tol Arus Mudik Lebaran 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:19 WIB
Cek Jadwal <i>One Way</i> dan <i>Contra Flow</i> Jalan Tol Arus Mudik Lebaran 2024
Cek Jadwal One Way dan Contra Flow Mudik Lebaran 2024. (Foto ;okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan memproyeksikan pergerakan orang pada musim Mudik Lebaran 2024 sebanyak 193 juta orang. Angka tersebut setara 71% dari total populasi di Indonesia.

Mengantisipasi adanya kepadatan lalu lintas saat terjadinya pergerakan orang secara masif dalam satu waktu, Pemerintah telah menyusun jadwal rekayasa lalu lintas (lalin) yang akan diterapkan di ruas jalan tol. Rekayasa lalin yang akan diterapkan seperti one way, contra flow, hingga ganjil genap.

"Di samping adanya pembatasan angkutan barang, saat libur lebaran nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan sistem ganjil-genap," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangan resminya, Jumat (15/3/2024).

Adapun pemberlakuan sistem satu arah atau one way pada arus mudik dan balik sebagai berikut:

1. Hari Jumat, 5 April 2024 pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 7 April 2024 pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang;

2. Hari Senin dan Selasa , 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sampai dengan KM 414 ruas Jalan Tol Semarang - Batang;

3. Penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area mulai dari KM 414 B ruas Jalan Tol Semarang - Batang sampai dengan KM 72 B ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) dengan ketentuan:

a. hari Jumat, 5 April 2024 pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;

b. hari Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 06.00 waktu setempat sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat;

