10 Rute Favorit Kereta Mudik Lebaran 2024

Tiket Mudik Lebaran dengan Kereta Api Masih Tersedia. (Foto :okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk Lebaran 2024 sudah terjual 1.420.452. Angka ini tercatat hingga hari ini.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan ludesnya tiket kereta api jarak jauh setara 44% dari total tiket yang disediakan, yakni 3.205.483.

“Total tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual 1.420.452. Okupansi 44% dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.205.483,” ujar Joni, Jumat (15/3/2024).

Dia memastikan, jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

Adapun, kereta api jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

3. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)

4. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)