Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Rute Favorit Kereta Mudik Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |15:13 WIB
10 Rute Favorit Kereta Mudik Lebaran 2024
Tiket Mudik Lebaran dengan Kereta Api Masih Tersedia. (Foto :okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah tiket kereta api (KA) jarak jauh untuk Lebaran 2024 sudah terjual 1.420.452. Angka ini tercatat hingga hari ini.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan ludesnya tiket kereta api jarak jauh setara 44% dari total tiket yang disediakan, yakni 3.205.483.

“Total tiket KA jarak menengah atau jauh yang terjual 1.420.452. Okupansi 44% dari total tempat duduk yang disediakan sebanyak 3.205.483,” ujar Joni, Jumat (15/3/2024).

Dia memastikan, jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

Adapun, kereta api jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

3. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)

4. KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar (PP)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement