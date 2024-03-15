Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kucurkan Rp48,7 Triliun untuk THR PNS se-Indonesia 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |17:04 WIB
Sri Mulyani Kucurkan Rp48,7 Triliun untuk THR PNS se-Indonesia 2024
THR PNS untuk Lebaran 2024 Disiapkan Rp48,7 Triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan Rp48,7 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). THR Lebaran diberikan ke PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, serta pensiunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembayaran THR pada 2024 mengalami lonjakan sebesar 25,5% dari tahun lalu yang senilai Rp38,8 triliun. Adapun THR akan dibayarkan mulai H-10 Lebaran.

Menurutnya, THR akan dibayar secara penuh dengan komponen yang mirip seperti sebelum pandemi Covid-19 sejalan dengan APBN yang telah sehat.

"Ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik dan mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara dan pensiunan," katanya, Jumat (15/3/2024).

Hal ini terjadi karena komponen pembayaran THR hanya meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meneken PP 14/2024 mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13. Alokasi THR untuk ASN pada kementerian/lembaga, prajurit TNI, dan anggota Polri yang mencapai Rp18 triliun.

Untuk ASN daerah, pemerintah menganggarkan Rp19 triliun melalui dana alokasi umum (DAU), yang dapat ditambahkan dari APBD 2024 sesuai kemampuan fiskal daerah. Adapun pada pensiunan, alokasi untuk pembayaran THR senilai Rp11,65 triliun.

"Saya berharap THR ini memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan ASN daerah dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311/rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124857/thr_pns-o6vW_large.jpeg
THR PNS Daerah 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124624/thr-20xA_large.jpeg
Kenapa THR PNS 2025 Belum Cair? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3123911/sri_mulyani-xbQF_large.jpg
THR ASN 2025 Sudah Cair Rp23,3 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/320/3123668/rupiah-kaOh_large.jpeg
Sudah Cair, Berapa Besaran THR PNS dan Pensiunan 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/320/3123252/rupiah-xqub_large.jpeg
Cara Cek THR PNS 2025 yang Cair Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement