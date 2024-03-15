Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Percepat Hilirisasi Ikan Bandeng, Intip Keuntungannya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |19:12 WIB
RI Percepat Hilirisasi Ikan Bandeng, Intip Keuntungannya
RI Percepat Hilirisasi Ikan Bandeng. (Foto: Okezone.com/KKP)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat hilirisasi ikan bandeng di Kabupaten Gresik. Percepatan hilirisasi melalui pemberian bantuan satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) Nilai Tambah.

Dengan hal ini diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah ikan bandeng yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Gresik dengan produksi mencapai 80.000 ton per tahun dari luasan lahan sekitar 26.000 hektare (ha).

"Bukan tanpa alasan kita memberikan UPI bernilai tambah ke Kabupaten Gresik, karena daerah ini menjadi salah satu penghasil utama ikan bandeng di Jawa Timur," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Jumat (15/3/2024).

Menurutnya, hampir seluruh bagian tubuh ikan bandeng dapat diolah. Selain dagingnya yang kaya akan protein dan omega 3, tulang bandeng pun dapat diolah menjadi kolagen, dan sisiknya juga dapat dimanfaatkan menjadi chitosan.

Kedua produk tersebut memiliki nilai yang tinggi karena sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan kesehatan.

Selain itu, ragam produk berbasis ikan bandeng juga mudah diterima masyarakat, seperti bakso, nugget, abon, kerupuk, siomay, dimsum, mie bandeng, bandeng cabut duri, bandeng asap, bandeng presto dan lain sebagainya.

"Inilah kehebatan ikan bandeng, hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan," urainya.

1 2
