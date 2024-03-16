Harga Cabai dan Beras Masih Mahal di Hari Kelima Ramadhan

JAKARTA - Sejumlah harga pangan masih tinggi memasuki hari kelima Ramadhan. Harga komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu curah, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam halus beryodium hingga tepung terigu kemasan non curah memang tengah mengalami kenaikan harga.

Hal itu tercermin dalam data panel harga pangan yang dilansir MNC Portal Indonesia dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Sabtu (16/3/2024).

Beras premium misalnya, yang secara terus menerus mengalami kenaikan harga hingga saat ini. Rata-rata harganya mencapai Rp16.550 per kg, naik tipis yakni Rp120 atau sekitar 0,73% dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan harga beras medium inipun telah merambah ke beberapa tempat.

Harga beras premium paling mahal dibanderol Rp17.500 per kg di Kepulauan Riau. Sedangkan, untuk yang paling murah dipatok Rp14.500 per kg di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Tidak hanya beras premium, beras medium juga turut mengalami kenaikan harga. Saat ini, beras medium dibanderol Rp14.910 per kg atau naik 4,34% dibandingkan harga sebelumnya.

Harga bawang merah, cabai merah keriting dan cabai rawit merah juga ikut mengalami kenaikan. Adapun kini masing-masing dijual seharga Rp35.380, Rp76.340 dan Rp72.100 per kg. Begitupula dengan harga telur ayam ras yang kini di dipatok Rp40.990 per kg, naik 6,69% atau sekitar Rp2.570 dibandingkan harga sebelumnya.