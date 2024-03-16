Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Bisa Daftar Prakerja 1 KK untuk 2 Orang?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |17:14 WIB
Apakah Bisa Daftar Prakerja 1 KK untuk 2 Orang?
Apakah bisa daftar prakerja 1 KK 2 orang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah bisa daftar prakerja 1 KK untuk 1 orang? Tahun ini pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja.

Menurut akun Instagram resmi @prakerja.go.id, informasi lebih lanjut mengenai pembukaan gelombang bisa dilihat lewat dasbor akun Prakerja masing-masing atau melalui media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Cipta Kerja mengatakan bahwa program Kartu Prakerja ditargetkan untuk dapat memberikan pelatihan kepada 1.148 juta peserta sepanjang tahun ini.

Lantas apakah bisa daftar prakerja 1 KK untuk 2 orang? jawabannya adalah bisa. Karena salah satu syarat pendaftaran kartu prakerja adalah maksimal 2 NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam 1 KK (Kartu Keluarga) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Menko Airlangga mengatakan, program Kartu Prakerja perlu untuk dilaksanakan kembali tahun ini karena terbukti bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pekerjaan.

Halaman:
1 2
