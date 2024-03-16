Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Tips Sukses Berbisnis dari Nabi Muhammad SAW

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |03:31 WIB
4 Tips Sukses Berbisnis dari Nabi Muhammad SAW
Tips sukses berbisnis dari Nabi Muhammad SAW (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nabi Muhammad SAW masih menjadi role model pebisnis yang sukses di usia muda. Pasalnya, telah banyak pengalaman dan pencapaian Rasulullah dalam dunia bisnis bahkan hingga kancah internasional.

Jejak gemilang Rasulullah SAW dalam dunia bisnis tidak dapat diragukan lagi. Rasulullah menjadi pebisnis satu-satunya kala itu yang mendapatkan kepercayaan dari investor besar, Khadijah r.a.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (16/3/2024), berikut adalah tips sukses berbisnis ala Rasulullah SAW yang dapat ditetapkan di masa sekarang.

1. Menerapkan Prinsip Jujur

Dalam berniaga Rasulullah selalu memilih barang yang berkualitas untuk dijual. Kemudian, menjualnya dengan harga yang sepadan dengan kualitas barang tersebut.

Rasulullah tidak melebih-lebihkan harga pada barang dagangannya. Semuanya dijual dengan harga yang wajar sesuai kualitas barang atau product liability.

Rasulullah selalu menjelaskan kondisi barang yang baik maupun cacat dan menjualnya sesuai dengan harga yang pantas. Maka dari itu, Rasulullah mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya, sehingga bisnis yang dijalani Rasulullah berjalan dengan lancar.

2. Bersikap Terbuka Kepada Pelanggan

Rasulullah selalu menjawab pertanyaan para pelanggannya. Setiap ada yang menanyakan barang dagangannya, baik soal harga, kualitas, dan lain-lain, Rasulullah selalu menjawab dengan penuh perhatian.

Hal tersebutlah yang membuat para pelanggan Rasulullah menjadi senang dan tidak pernah merasa ditipu. Sebab, hal terpenting bagi pelanggan adalah harga harus setara dengan kualitas barang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement