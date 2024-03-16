Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara Menghadapi Teror Pinjaman Online?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:06 WIB
Bagaimana Cara Menghadapi Teror Pinjaman Online?
Cara menghadapi teror pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana cara menghadapi teror pinjaman online? Praktik pinjaman online atau pinjol ilegal kerap meresahkan warga. Pasalnya, debt collector pinjol ilegal bisa melakukan teror kepada nasabah yang telat membayar tagihan.

Dirangkum Okezone, Sabtu (16/3/2024), salah satu cara untuk menghindari teror pinjol adalah dengan mengganti nomor HP. Dengan mengganti nomor HP, pihak pinjol tidak akan bisa menghubungi peminjam melalui telepon.

Kendati demikian, mengganti nomor HP hanya dapat membantu dengan sifat yang sementara. Hal tersebut hanya dapat mengurangi kontak dari pihak pinjol agar peminjam dapat bernapas sebentar untuk kemudian dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun tindakan penagihan yang dilakukan pun biasanya mengarah ke arah kekerasan dan ancaman. Bahkan, tidak sedikit oknum penagih utang yang melakukan pencemaran dan juga pelecehan kepada debitur pinjaman online bodong agar segera melunasi cicilannya.

Jika mengalami hal tersebut, jangan takut dan tetaplah berpikir jernih. Pasalnya, aktivitas tersebut sejatinya sudah menyalahi hukum dan bisa dilaporkan sebagai tindak pidana ke pihak berwajib.

Halaman:
1 2
