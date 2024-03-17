Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS, CPNS, Polri, TNI dan Pensiunan 2024 Cair Full Tanpa Potongan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |03:31 WIB
THR PNS, CPNS, Polri, TNI dan Pensiunan 2024 Cair Full Tanpa Potongan
Sri Mulyani pastikan THR PNS cair tanpa potongan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS).

Pencairan THR bagi ASN dimulai paling cepat pada akhir Maret 2024.

Hal ini diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dalam konferensi pers di kantornya dan dibagikan di postingan instagram @smindrawati dan @kemenkeuri Minggu (17/3/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

Menteri Anas menyampaikan bahwa pemberian THR dan gaji 13 pada tahun ini terdapat peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak pandemi Covid-19. Terdapat peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100% dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100% dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Informasi ini disampaikannya dalam Konferensi Pers THR dan Gaji ke-13 Tahun 2024. Anas mengatakan, ketentuan tersebut berdasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

1 2
