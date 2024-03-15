Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Cerdas Habiskan Uang THR

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:21 WIB
Cara Cerdas Habiskan Uang THR
Cara Habiskan Uang THR Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cerdas habiskan uang THR. Hari raya Idul Fitri menjadi momen paling ditunggu masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Selain libur panjang, tunjangan hari raya (THR) menjadi salah satu tradisi yang biasa didapat karyawan di Indonesia.

Usai satu tahun bekerja atau disesuaikan dengan masa kerjanya, ini merupakan kewajiban setiap perusahaan memberikan THR.

Dikutip Okezone berikut cara cerdas habiskan uang THR, Jumat (17/3/2024):

1. Belanja Hari Raya

Uang THR dipisahkan untuk membayar zakat sesuai dengan kewajiban. Mungkin memiliki kewajiban untuk memberikan THR untuk asisten rumah tangga, supir, office boy di kantor, dan lainnya.

Di luar kewajiban tersebut, anggarkan 50% dari THR kita untuk belanja keperluan hari raya, termasuk biaya mudik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613/bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement