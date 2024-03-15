Cara Cerdas Habiskan Uang THR

JAKARTA - Cara cerdas habiskan uang THR. Hari raya Idul Fitri menjadi momen paling ditunggu masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Selain libur panjang, tunjangan hari raya (THR) menjadi salah satu tradisi yang biasa didapat karyawan di Indonesia.

Usai satu tahun bekerja atau disesuaikan dengan masa kerjanya, ini merupakan kewajiban setiap perusahaan memberikan THR.

Dikutip Okezone berikut cara cerdas habiskan uang THR, Jumat (17/3/2024):

1. Belanja Hari Raya

Uang THR dipisahkan untuk membayar zakat sesuai dengan kewajiban. Mungkin memiliki kewajiban untuk memberikan THR untuk asisten rumah tangga, supir, office boy di kantor, dan lainnya.

Di luar kewajiban tersebut, anggarkan 50% dari THR kita untuk belanja keperluan hari raya, termasuk biaya mudik.