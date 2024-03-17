Harga Emas Antam Stagnan Dibanderol Rp1.193.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam), terpantau stagnan di level Rp1.193.000 per gram pada hari ini, Minggu (17/3/2024).

Sejalan dengan emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga stagnan di level Rp1.085.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp646.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.740.000, dan 10 gram Rp11.425.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp56.795.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp566.820.000 dan Rp1.133.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.