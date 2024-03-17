Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemudik Naik Kapal Laut Diprediksi 3 Juta Penumpang di 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |15:15 WIB
Pemudik Naik Kapal Laut Diprediksi 3 Juta Penumpang di 2024
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt Antoni Arif Priadi menyatakan realisasi angkutan lebaran tahun 2024 akan naik dari tahun sebelumnya yang hanya 2,1 juta penumpang.

Antoni menegaskan prediksi penumpang angkutan lebaran 2024 adalah sebesar 3.009.595 atau naik 39,34% dari tahun 2023 dilihat dari pola kenaikan penumpang pada masa Angkutan Nataru 2023/2024.

"Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2024 ini diprediksi kenaikannya adalah 39,3% dari tahun 2023 atau sekitar 3 juta penumpang yang akan menggunakan angkutan laut," ungkap Antoni Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3/2024).

Kenaikan ini juga sebagai tambahan dari pelabuhan pantau, kalau di tahun 2020-2021 hanya 51 pelabuhan pantau, kemudian di 2022 itu 110 pelabuhan pantau, maka di tahun 2024 ini semua pelabuhan sudah tersambung dan ada 264 pelabuhan pantau yang akan dipantau selama angkutan mudik.

Jika dibandingkan dengan 2019 dengan 2,23 juta penumpang, realisasi jumlah penumpang tahun 2023 turun 3,15%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement