Pemudik Naik Kapal Laut Diprediksi 3 Juta Penumpang di 2024

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt Antoni Arif Priadi menyatakan realisasi angkutan lebaran tahun 2024 akan naik dari tahun sebelumnya yang hanya 2,1 juta penumpang.

Antoni menegaskan prediksi penumpang angkutan lebaran 2024 adalah sebesar 3.009.595 atau naik 39,34% dari tahun 2023 dilihat dari pola kenaikan penumpang pada masa Angkutan Nataru 2023/2024.

"Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2024 ini diprediksi kenaikannya adalah 39,3% dari tahun 2023 atau sekitar 3 juta penumpang yang akan menggunakan angkutan laut," ungkap Antoni Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3/2024).

Kenaikan ini juga sebagai tambahan dari pelabuhan pantau, kalau di tahun 2020-2021 hanya 51 pelabuhan pantau, kemudian di 2022 itu 110 pelabuhan pantau, maka di tahun 2024 ini semua pelabuhan sudah tersambung dan ada 264 pelabuhan pantau yang akan dipantau selama angkutan mudik.

Jika dibandingkan dengan 2019 dengan 2,23 juta penumpang, realisasi jumlah penumpang tahun 2023 turun 3,15%.