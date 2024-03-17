193,6 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2024, Ini Langkah Menhub

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Angka ini setara 71,7 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Proyeksi tren peningkatan pergerakan masa pada periode Lebaran tersebut berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

“Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BKT terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran 2024, yaitu sebesar 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193 juta orang,” ujar Budi saat konferensi pers, Minggu (17/3/2024).

Dari angka tersebut sebesar 14,6 persen atau setara 28,4 juta orang di Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran tahun ini.

BACA JUGA: Menhub Minta Ada Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024

Adapun, prediksi pergerakan masa pada masa Lebaran tahun ini naik 45,8 persen dibandingkan periode yang sama 2023 yang berada di posisi 123 juta orang.

Data-data ini, lanjut Menhub, mengindikasikan kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan saat mudik dan arus balik Lebaran 2024.