HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Sebut 420 Pesawat Beroperasi pada Mudik Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |19:35 WIB
Kemenhub Sebut 420 Pesawat Beroperasi pada Mudik Lebaran 2024
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada 420 pesawat yang beroperasi selama mudik dan arus balik Lebaran 2024. Angka itu dapat memenuhi kebutuhan penumpang yang bepergian.

Bahkan, operasional 420 pesawat disebut melebihi kebutuhan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Maria Kristi Endah Murni, mengatakan kebutuhan pesawat sepanjang periode Lebaran 2024 hanya di kisaran 320-an armada saja, jumlah ini dihitung berdasarkan aktivasi semua rute penerbangan.

“Ketersediaan pesawat ini sangat mencukupi ya, karena memang hitungan kami kita hanya memerlukan pesawat untuk aktivasi semua rute ini 320-an, jadi sekitar segitu, jadi masih ada kelebihan pesawat,” ujar Maria saat konferensi pers, Minggu (17/3/2024).

Rincian perusahaan penerbangan yang mengoperasikan jumlah armada pesawatnya diantaranya, Garuda Indonesia 57 unit, Lion Air 85, Citilink Indonesia 45, Pelita Air sepuluh, BatikAir 59, Sriwijaya tiga unit, AirAsia 26, dan 31 armada merupakan pesawat perintis.

“Jumlah pesawat total 420, 420 ini sebagian besar memang jet, jadi kita hanya punya ATR 40-an, dan pesawat kecil atau unyil-unyilan itu hanya 35, jadi ini biasanya main di perintis,” paparnya.

Halaman:
1 2
