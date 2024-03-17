Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis 2024 Naik Kapal Laut, Ini Cara Daftar hingga Rute

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |15:50 WIB
Mudik Gratis 2024 Naik Kapal Laut, Ini Cara Daftar hingga Rute
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran (Angleb) salah satunya dengan Mudik Gratis 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Antoni Arif Priadi menyebut, untuk rencana jadwal tiket gratis penumpang dan sepeda motor ada empat kali pengangkutan.

"(Mudik) Tanjung Priok ke Tanjung Mas adalah 5 April dan 7 April dengan jumlah sepeda motor 1.200, penumpangnya 2.400," kata Antoni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3/2024).

Kemudian untuk arus Balik dari Tanjung Mas ke Tanjung Priok adalah 13 April dan 15 April 2024 juga dengan kapasitas motor 1.200 dan penumpang 2.400.

