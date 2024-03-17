Mudik Gratis 2024 Naik Kapal Laut, Ini Cara Daftar hingga Rute

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran (Angleb) salah satunya dengan Mudik Gratis 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Antoni Arif Priadi menyebut, untuk rencana jadwal tiket gratis penumpang dan sepeda motor ada empat kali pengangkutan.

BACA JUGA: Pemudik Naik Kapal Laut Diprediksi 3 Juta Penumpang di 2024

"(Mudik) Tanjung Priok ke Tanjung Mas adalah 5 April dan 7 April dengan jumlah sepeda motor 1.200, penumpangnya 2.400," kata Antoni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3/2024).

Kemudian untuk arus Balik dari Tanjung Mas ke Tanjung Priok adalah 13 April dan 15 April 2024 juga dengan kapasitas motor 1.200 dan penumpang 2.400.