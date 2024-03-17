Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1,49 Juta Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Ludes Terjual

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:12 WIB
1,49 Juta Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Ludes Terjual
Kereta Api Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 1.493.982 tiket kereta api (KA) jarak jauh pada Lebaran 2024 ludes terjual. Angka ini setara 46 persen dari total tempat duduk yang disediakan, yakni 3.263.847.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan pembelian 1.493.982 tiket kereta jarak jauh tercatat hingga Minggu (17/3/2024). Bahkan, dipastikan jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

“Berdasarkan pantauan data pada Minggu pukul 09.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.493.982 tiket atau 46 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.263.847 tiket,” ujar Joni melalui keterangan pers.

“Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung,” paparnya.

Adapun, kereta api jarak jauh favorit untuk periode angkutan Lebaran:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement