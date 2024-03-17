1,49 Juta Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Ludes Terjual

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat 1.493.982 tiket kereta api (KA) jarak jauh pada Lebaran 2024 ludes terjual. Angka ini setara 46 persen dari total tempat duduk yang disediakan, yakni 3.263.847.

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan pembelian 1.493.982 tiket kereta jarak jauh tercatat hingga Minggu (17/3/2024). Bahkan, dipastikan jumlah tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

“Berdasarkan pantauan data pada Minggu pukul 09.00, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) sampai H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.493.982 tiket atau 46 persen dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.263.847 tiket,” ujar Joni melalui keterangan pers.

“Jumlah tiket yang terjual ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung,” paparnya.

