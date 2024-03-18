Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sempat Jungkir Balik Tekuni Usaha Kuliner, Mujimin Banting Setir Jadi Agen BRILink

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |10:36 WIB
Sempat Jungkir Balik Tekuni Usaha Kuliner, Mujimin Banting Setir Jadi Agen BRILink
Agen BRILink Mujimin Bangkit Setelah Jungkir Balik Jadi Pengusaha Kuliner
A
A
A

JAKARTA - Mujimin harus menerima kenyataan pahit, bahwa usaha donat yang sedang jaya-jayanya luluh lantak seketika akibat pandemi Covid-19. Sempat hanya dalam situasi, namun, Mujimin mampu bangkit kembali menjadi dengan Agen BRILink.

Mujimin adalah pengusaha yang konsisten menjual aneka makanan ringan. Jualan berbagai aneka camilan baik yang manis maupun asin, sempat dilewatinya.

Bisnis andalan Mujimin sebenarnya adalah bakpao mini. Sempat laris manis di tahun 2013, namun pada 2016 kudapan dari negeri Tiongkok itu pun lama-lama melandai.

Agen Brilink

Mujimin salah satu Agen BRILink tengah melayani pelanggan. (Foto: Rani Hardjanti/Dok Okezone.com) 

Sadar mulai tidak laku, kemudian Mujimin mulai bermanuver dengan mencoba peruntungan berjualan tempe mendoan. Tak hanya mendoan, Mujimin juga menjajakan pecel sayur sebagai pasangan tempe.

Usaha tersebut dilakoninya pada Hari Sabtu dan Minggu saja. Dari situ Mujimin mampu mengumpulkan keuntungan bersih sekitar Rp1 juta.

"Jualan tempe sama pecel, kalau malam minggu itu laku banget. Sebulan saya bisa dapat untung bersih Rp4 juta," ujar Mujidi di kios sederhananya Jalan Duri, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (6/3/2024).

Namun, lagi-lagi Mujimin harus menghadapi pasang surut tren kuliner. Tempe mendoan dan pecelnya kembali mulai melandai.

Telusuri berita finance lainnya
