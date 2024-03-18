Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Marak Penipuan, Agen BRILink Ini Rajin Edukasi Nasabah Agar Melek Digital

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:42 WIB
Marak Penipuan, Agen BRILink Ini Rajin Edukasi Nasabah Agar Melek Digital
Marak Penipuan, Bagus pemilik Agen BRILink kerap edukasi customer. (Foto: Rani Hardjanti/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan digital juga membuat banyak celah penipuan. Dengan iming-iming hadiah uang yang jumlahnya fantastis, membuat mereka yang gagap teknologi kerap tertipu.

Fakta inilah yang diungkap Bagus, pelaku Agen BRILink di Jalan Jembatan Tinggi, Jati Bundar No 18 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bagus menjadi Agen BRILink sekaligus membuka usaha jual beli handphone dan aksesorisnya dengan nama toko D-Van Cell.

Lokasinya yang sangat strategis bertahan di pinggir jalan raya Pasar Tanah, Jakarta Pusat, sehingga ramai lalu lalang orang. Kondisi itu juga yang membuat dirinya ramai didatangi pembeli dan juga konsumen.

“Ada saja yang datang untuk transfer ke kampung, beli pulsa, ada juga pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang setoran hasil jualan,” ujar Bagus di toko miliknya Kamis (7/3/2024).

Namun, Bagus tetap harus hati-hati karena tidak semua orang yang datang ke gerainya memiliki niat untuk membeli barang atau melakukan transaksi finansial.

Agen BRILink

Bagus kerap melakukan inklusi keuangan berupa sosialisasi keuangan kepada pelanggan agar tidak terjadi kerugian. (Foto: Rani Hardjanti/Okezone.com)  

Bagus mengungkapkan, memiliki pengalaman yang sangat berharga, nasabah yaitu yang nyaris terseret menjadi korban penipuan akibat kegagalan teknologi. Bahkan kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam berniaga sehari-hari, agar tidak kembali terulang.

Juga berkat pengalaman inilah menjadi bekal Bagus sebagai Agen BRILink, yang kerap mengedukasi nasabah agar terhidar dari penipuan dan melek digital. Bagus menjadi lebih proaktif mengedukasi nasabah jika terjadi gelagat yang tidak biasa dalam bertransaksi keuangan.

Maklum saja, Bagus baru membuka usaha tahun 2021 secara berdikari. Kendati demikian, dia sudah berpengalaman di lini usaha yang sama bersama kakaknya selama 12 tahun. Karena modalnya sudah cukup, Bagus pun memberanikan diri membuka usaha sendiri.

Agen Brilink

Bagus tengah melayani pelanggan yang sedang melakukan transaksi keuangan di gerai Agen BRILink miliknya. (Foto: Rani Hardjanti/Okezone.com) 

Awal kisahnya, di siang hari Bagus kedatangan seorang ibu yang ingin melakukan transfer Rp3 juta. Saat berbicara di telepon, ibu baru tersebut membayar Rp10 ribu sebagai biaya admin.

Setelah Bagus melayani transaksi Rp3 juta, lalu ibu tersebut pergi dari toko. Tanpa memberikan uang tunai kepada Bagus.

"Saya kejar Ibu itu sambil bertanya baik-baik. 'Ibu tolong bayar dulu Rp3 jutanya,' kata saya begitu. Trus si Ibu bilang, 'Maaf saya kena penipuan'," cerita dia.

Bagus pun mengajak dialog korban kecelakaan tersebut. Modus operandi penipuannya adalah di kontak pura-pura keluarga di kampung sakit. Karena iba, si Ibu pun mengirim uang.

Namun sayangnya Ibu tersebut tidak memiliki uang Rp3 juta. Akhirnya disepakati ponsel milik si Ibu disita oleh Bagus sebagai jaminan untuk mengganti uang Rp3 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184933/bbri-6HQs_large.jpg
BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif Lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun ke 3,2 Juta Debitur UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180260/bri_bagi_dividen-D2ls_large.jpg
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/278/3159310/bri-RDGX_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement