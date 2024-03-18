Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Rumah Menteri IKN dan Tak Ada Kerja Lambat di IKN

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |04:03 WIB
6 Fakta Rumah Menteri IKN dan Tak Ada Kerja Lambat di IKN
Rumah Menteri di IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan luas rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil daripada rumah di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini.

"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dikutip dari Antara, di Istana Kepresidenan.

Berikut fakta rumah Menteri IKN yang dirangkum Okezone, Senin (18/3/2024).

1. Fasilitas Standar

Dirinya juga termasuk menteri yang menempati rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas untuk dirinya atau untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.

Halaman:
1 2
