Groundbreaking Gedung DPR di IKN Dimulai 2025

JAKARTA - Kompleks parlemen di IKN bakal segera memulai pembangunan atau groundbreaking pada mulai tahun 2025. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan, nantinya desain kompleks parlemen bakal digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum masuk dalam tahap lelang kepada calon kontraktor.

"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari Kementerian PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan, 2025," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, pembangunan IKN sebagai Ibukota nantinya bakal melengkapi unsur-unsur trias politica. Seperti tersedianya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun saat ini yang tengah dibangun memang barulah kantor Presiden dan Kementerian sebagai lembaga eksekutif.

"Kita lihat nanti kan semua itu kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politika di sana, eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada, sehingga memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," sambungnya.

Pembangunan kompleks parlemen atau Gedung DPR RI juga disampaikan dalam rapat kerja oleh Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya. Namun demikian menurutnya memang saat ini masih banyak yang harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur dasar.