Siapa Orang Pertama Pencetus THR? Ini Sosoknya

JAKARTA - Siapa orang pertama yang mencetuskan THR? ternyata ini sosoknya yang tidak ketahui. Adapun Tunjangan hari raya alias THR menjadi hal yang sangat ditunggu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

BACA JUGA: IHSG Dibayangi Sentimen Suku Bunga BI dan The Fed

Pasalnya, uang dari THR dapat menjadi tambahan untuk memenuhi keperluan maupun membeli barang-barang yang diinginkan.

THR sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. dimana setiap pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan di perusahaan akan mendapat hak THR.Namun jauh sebelum itu, rupanya THR memiliki sejarah yang sangat panjang.

Salah satunya siapa orang pertama pencetus THR? Ini sosoknya yang ada pada tahun 1951. Hal ini dicetuskan oleh Perdana Menteri saat itu, Soekiman Wirjosandjojo.

Kala itu, perdana menteri Soekiman memberikan tunjangan kepada para Pamong Praja atau yang saat ini dikenal dengan PNS berupa uang persekot yang akan dikembalikan dengan memotong gaji mereka di bulan berikutnya. Pemberian tunjangan ini bertujuan untuk bisa memberikan kesejahteraan pada PNS dengan lebih cepat.

Pada awal penerapannya, jumlah THR yang diberikan adalah sebesar Rp125 hingga Rp200, angka yang sudah cukup lumayan di masa itu. Tidak hanya uang, tunjangan ini juga bisa berbentuk sembako atau beras.