Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Siapa Orang Pertama Pencetus THR? Ini Sosoknya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:17 WIB
Siapa Orang Pertama Pencetus THR? Ini Sosoknya
Ilustrasi THR di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa orang pertama yang mencetuskan THR? ternyata ini sosoknya yang tidak ketahui. Adapun Tunjangan hari raya alias THR menjadi hal yang sangat ditunggu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pasalnya, uang dari THR dapat menjadi tambahan untuk memenuhi keperluan maupun membeli barang-barang yang diinginkan.

THR sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. dimana setiap pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan di perusahaan akan mendapat hak THR.Namun jauh sebelum itu, rupanya THR memiliki sejarah yang sangat panjang.

Salah satunya siapa orang pertama pencetus THR? Ini sosoknya yang ada pada tahun 1951. Hal ini dicetuskan oleh Perdana Menteri saat itu, Soekiman Wirjosandjojo.

Kala itu, perdana menteri Soekiman memberikan tunjangan kepada para Pamong Praja atau yang saat ini dikenal dengan PNS berupa uang persekot yang akan dikembalikan dengan memotong gaji mereka di bulan berikutnya. Pemberian tunjangan ini bertujuan untuk bisa memberikan kesejahteraan pada PNS dengan lebih cepat.

Pada awal penerapannya, jumlah THR yang diberikan adalah sebesar Rp125 hingga Rp200, angka yang sudah cukup lumayan di masa itu. Tidak hanya uang, tunjangan ini juga bisa berbentuk sembako atau beras.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613/bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement